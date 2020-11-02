شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يغادر إلى البرتغال فى زيارة رسمية لدعم علاقات التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة صباح اليوم، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى، متوجهاً إلى جمهورية البرتغال، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

ومن المقرر، أن تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع البرتغالية، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات .

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تأتى زيارة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى البرتغال، تلبية للدعوة الموجهة من جوا جوميز كرافينهوا وزير الدفاع البرتغالى لدعم علاقات التعاون العسكرى بين البلدين .