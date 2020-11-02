شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انتخابات أمريكا قبل ساعات الحسم بين ترامب وبايدن.. س وج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، عن تصويت يسدل الستار على موسم انتخابي هو الأكثر صخباً في تاريخ الولايات المتحدة، وسط تباين في استطلاعات الرأي وترجيح بعضها حسم الرئيس الأمريكي الولاية الرئاسية الثانية.

ومع اقتراب لحظة التصويت الذي ينطلق ظهر الثلاثاء، يتطلع مئات الملايين داخل وخارج الولايات المتحدة لمعرفة رئيس البيت الأبيض في السنوات الأربع المقبلة.. فما هي إجراءات التصويت، متي ينطلق ، وكيف يتم تحديد الفائز ومتي يتم تنصيبه .. كل تلك الأسئلة يجيب عليها ”الخليج 365” في التقرير التالي..

ما هو الموعد المحدد للانتخابات الأمريكية؟

تجرى الانتخابات الرئاسية والعامة فى الولايات المتحدة فى الثلاثاء الذى يلى الاثنين الأول من نوفمبر، بمعنى أنه لو جاء الأول من نوفمبر يوم ثلاثاء، فإنها تعقد فى الثلاثاء التالي. ويوافق موعد الانتخاب هذا العام غداً الثلاثاء الموافق الثالث من نوفمبر.

كيف يجرى التصويت؟

يصوت الشعب الأمريكى لأعضاء المجمع الانتخابى فى ولايتهم، من الذين يدعمون المرشح الذين يريدونه رئيسا، وتسمى تلك العملية المجمع الانتخابى، وكلما زاد الأفراد الذين يعيشون فى ولاية، كلما زاد أصواتها فى المجمع الانتخابى، فعلى سبيل المثال ولاية كاليفورنيا، التى يسكنها 3808 مليون شخص، لديها 55 صوت، فى حين أن ديلاور لديها ثلاثة أصوات فقط نظرا لأن تعداد سكانها 936 ألف.

ويبلغ إجمالى أصوات المجمع الانتخابى 538، ولكى يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز ـ 270 او أكثر من أصوات المجمع الانتخابى.

من بإمكانه أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة؟

يمكن أن يكون أى رجل أو امرأة من أى عرق أو دين رئيسا أمريكيا، بشرط ألا يقل عمره عن 35 عاما وأن يكون مولودا فى الولايات المتحدة وعاش فيها لـ 14 عاما على الأقل.

كيف يعمل التصويت فى الانتخابات الأمريكية؟

على الرغم من أن السباق الرئاسى ينحسر بين مرشحى الحزبين الكبيرين، وهما هذا العام الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن، إلا أن هناك مرشحين من أحزاب أخرى أو مستقلين يشاركون فى السباق لكن نادرا ما يلفت أيا منهم الأنظار ويترشح فى سباق هذا العام مغنى الراب الشهير كانى ويست، الذى سيظهر اسمه على بطاقات الاقتراع فى عدد من الولايات. ويخوض السباق أيضا منهم جو جورجينسين، مرشحة الحزب التحررى وهاوى هاوكينس عن حزب الخضر.

ويتم انتخاب المرشحين عبر نظام المجمع الانتخابى، ونظام الفائز يحصل على الكل، بمعنى أن لو فاز أى مرشح بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع الانتخابى لها، وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم حصوله على عدد أصل من الأصوات الشعبية.

بعد انتهاء التصويت يدلى أعضاء المجمع الانتخابى بأصواتهم فى منتصف ديسمبر ليضفى الطابع الرسمى على النتيجة التى تكون معروفة قبلها.

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ماذا يحدث فى يوم الانتخاب؟

فى الثالث من نوفمبر، سيتوجه الناخبون الذين لم يصوتوا مبكرا أو عبر البريد إلى مراكز الاقتراع. ويختلف موعد فتح وغلق مراكز الاقتراع من ولاية إلى أخرى، وفى بعض الأحيان من مدينة إلى أخرى او مقاطعة إلى أخرى.

وتسمح بعض الولايات للناس بالانتظار فى صفوف عندما تغلق مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

أغلب مراكز الاقتراع تفتح فى نيويورك ونورث داكوتا فى السادسة صباحا بتوقيت أمريكا ، الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، وتظل مفتوحة حتى التاسعة مساء بتوقيت شرق أمريكا، أى الـثالثة فجر اليوم التالى بتوقيت القاهرة.

فى ولاية فيرمونت على سبيل المثال، يمكن أن يدلى من يستيقظون مبكرا بأصواتهم فى الخامسة فجرا. لكن كل مراكز الاقتلاع تغلق فى التاسعة مساء بتوقيت شرق أمريكا أى الثالثة فجر اليوم التالى بتوقيت القاهرة.

ما هو الجدول الزمنى لنتائج الانتخابات؟

يمكن استقبال التصويت بالبريد واستمرار عده فى كثير من الولايات. ويجب أن يتم تلقى كل الأصوات بالبريد فى غضون يومين من الثالث من نوفمبر. وبعض الولايات الرئيسية تسمح بإرسال الأصوات بالبريد متأخرا مثل بنيلفانيا ونورث كارولينا التى تسمح به حتى السادس من نوفمبر، ومينيسوتا ونيفادا حتى العاشر من نوفمبر.

وتبدأ كل ولاية بالتحقق من النتائج فى العاشر من نوفمبر، لكن يمكن أن يتأخر هذا لو أن عناك إعادة فرز للأصوات.

ويدلى أعضاء المجمع الانتخابى بأصواتهم رسميا فى 14 ديسمبر ويرسلونها إلى واشنطن. وهذا يعنى أن النتيجة الواضحة للانتخابات ربما لن تعرف يوم الانتخاب نفسه.

متى يتولى الفائز فى الانتخابات مهام منصبه؟

يتم تنصيب الرئيس رسميا فى 20 يناير 2021