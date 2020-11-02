شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدعو مصريي الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن كل من سجل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأصبح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج، يمكنه التصويت وطباعة بطاقات الاقتراع والمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال الرابط المباشر https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote

وأشارت وزارة الهجرة في مؤتمر صحفي لها، إلى أن تصويت الناخبين قد بدأ في دولة نيوزيلندا قبل قليل بحسب التوقيت المحلي هناك.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الإثنين، تبدأ طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، ويستمر ذلك إلى غد الثلاثاء 3 نوفمبر.

و يجرى التصويت بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكدت الوزارة أن الناخب لابد أن يكون محتفظًا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقًا لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية التي تم تحديدها وكانت من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.













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