أخبار مصر

الهجرة تدعو مصريي الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تدعو مصريي الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن كل من سجل بالموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وأصبح مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج، يمكنه التصويت وطباعة بطاقات الاقتراع والمشاركة بانتخابات مجلس النواب 2020 من خلال الرابط المباشر  https://ocv-ikrars.elections.eg/request_vote

وأشارت وزارة الهجرة في مؤتمر صحفي لها، إلى أن تصويت الناخبين قد بدأ في دولة نيوزيلندا قبل قليل بحسب التوقيت المحلي هناك.

وأوضحت الوزارة أن اليوم الإثنين، تبدأ طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج إلى مقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، ويستمر ذلك إلى غد الثلاثاء 3 نوفمبر.  

و يجرى التصويت بالمرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأكدت الوزارة أن الناخب لابد أن يكون محتفظًا برقمه السري الذي حصل عليه عقب تسجيل بياناته مسبقًا لدى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة الزمنية التي تم تحديدها وكانت من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضيين.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ "الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

6f5f55f3-9705-45c6-b8d1-28de7947d396
 

 

9e8992f4-6ce5-432e-9983-97870208f3a3
 

 

 

51c56661-0e0b-4137-ab22-bcb1bc42449c
 

 

 

Advertisements
823d55a0-b154-4d7d-9fa7-ef6666491c89
 

 

 

5036748e-bb11-438b-ad72-5e4a56110c0d
 

 

 

cdfef138-ad02-4d58-876b-2249e152ae78
 

 

 

f2ae724c-6872-48b1-97e9-68d8995c07f9
 

 

 

fa190eda-ecf7-467f-bac8-9a5e94de53f0
 

 

 

fde17aa9-ebdc-497b-bb27-6fb22526ae27
 

 


 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهجرة تدعو مصريي الخارج للاحتفاظ بالرقم السرى خلال التصويت بانتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا