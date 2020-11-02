شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسى متوقعا شن هجمات بأى مكان فى بلاده: نعيش حالة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن فرنسا تعيش تهديدا إرهابيا ، مضيفا: "نحن في حالة حرب والهجمات محتملة في أي مكان على أراضينا"، جاءت تلك التصريحات بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن الوزير الفرنسي قبل قليل.

وأمس، كشف الوزير الفرنسي أن بلاده تتوقع وقوع المزيد من الهجمات في فرنسا، على غرار الهجوم الأخير الذي وقع في مدينة نيس ونجم عنه مقتل 3 أشخاص، بينهم امرأة جز القاتل عنقها.، مؤكدا أن بلاده ليست في حرب ضد الدين وإنما ضد أيديولوجية وصفها بأنها "متطرفة"، وأوضح قائلا "نحن لسنا في حرب ضد دين بل ضد ايديولوجية متطرفة".

فى غضون ذلك، قال رئيس مسجد فى مدينة شاتودون الفرنسية، إن مجهولاً حاول إضرام النار فى مسجد فى مدينة شاتودون الفرنسية، وأفاد بيان صادر عن الشرطة، أنها ستدقق فى تسجيلات كاميرات المراقبة التابعة للمسجد، في إطار التحقيقات في الحادث، فيما نشرت وسائل إعلام عالمية، مقطع فيديو رصدته كاميرا المسجد لمنفذ العملية.

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