شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تناشد المصريين بالخارج سرعة إرسال مظاريف التصويت بالنواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، أن انطلاق تصويت المصريين بالخارج اليوم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يأتى استكمال للحق الدستورى الذى بدأه المصريين فى الخارج فى المرحلة الأولى. وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، خلال تصريحات لها من غرفة عمليات الوزارة ، لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، أن خط ساخن بين غرفة عمليات وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات بدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء غدا. وناشدت وزيرة الهجرة المصريين فى الخارج فى الخارج المشاركة فى بناء الدولة والحياة النيابية ، فضلا عن مناشدتها سرعة إرسال المظاريف للبعثات الدبلوماسية بمجرد التصويت . Advertisements ووجهت وزيرة الهجرة ، الشكر للمصريين فى الخارج شارك على مشاركتهم فى المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب ، موضحة أن مشاركة المصرى بالخارج فى انتخابات مجلس النواب تعتبر جزء من رد الجميل للدولة .

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