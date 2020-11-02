شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب كمرحلة أولى بمنطقة أرض مطار إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزار: شروط الطرح وأسلوب الحجز والسداد والأسعار والمواقع والنماذج والمساحات متاحة على الموقع الإلكترونى من الإثنين 16 نوفمبر الجارى

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، مُمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 820 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كمرحلة أولى، بمساحات تتراوح بين 83 و100 م2، بمنطقة أرض مطار إمبابة.

Advertisements

وأوضح وزير الإسكان أن شروط الطرح وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 16/11/2020، مضيفاً أن مقدم الحجز يبلغ 50 ألف جنيه، مع نظم سداد ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).