شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربي يبحث تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس محمد احمد مرسي - وزير الدولة للإنتاج الحربى مع ممثلى شركة صينية، لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج الخلايا الشمسية بدءً من الرمال.

استعرض الوزير "مرسي" خلال اللقاء آخر المفاوضات مع عدد من الشركات الصينية لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدء من الرمال ، فى إطار اهتمام القيادة السياسية فى مصر بضرورة توليد الطاقة الكهربائية من المصادر الطبيعية لدعم الطاقة وإستغلال الثروة الطبيعية كالشمس والرمال المصرية بما يحقق أقصى استفادة ويضاعف القيمة المضافة للمشروع.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على إن الوزارة تسعى لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركات العالمية، مشدداً على أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية فى مجال تصنيع الطاقة الشمسية لأول مرة فى مصر مما يمكنها من فتح آفاق جديدة مع مختلف الدول الأخرى .

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ومن جانبه أكد المهندس أشرف هلال ممثل الشركة الصينية على استعداد الشركة لإقامة شراكة مع شركات الإنتاج الحربي والجهات المعنية من أجل المساهمة فى تنفيذ هذا المشروع ونقل التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة فى هذا المجال إلى شركات الإنتاج الحربي ، مؤكداً على ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من مقومات تكنولوجية وبشرية تساهم فى إقامة شراكة صناعية ناجحة .

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة – محمد عيد بكر – أن هذا اللقاء يأتى فى إطار التفاوض مع عدد من الشركات الصينية للتعاون فى مجال توطين تكنولوجيا إنتاج ألواح الطاقة الشمسية ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لمتابعة تنفيذ إمكانية التعاون لإنشاء مجمع الخلايا الشمسية فى مصر.