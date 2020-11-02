أخبار مصر

وزيرة الهجرة تشرح للمصريين بالخارج آليات التصويت بثانى مراحل انتخابات النواب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشرح للمصريين بالخارج آليات التصويت بثانى مراحل انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، عن آليات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب للمصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف، ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها.
 

6f5f55f3-9705-45c6-b8d1-28de7947d396
 

 

9e8992f4-6ce5-432e-9983-97870208f3a3
 

 

 

51c56661-0e0b-4137-ab22-bcb1bc42449c
 

 

 

823d55a0-b154-4d7d-9fa7-ef6666491c89
 

 

 

Advertisements
5036748e-bb11-438b-ad72-5e4a56110c0d
 

 

 

cdfef138-ad02-4d58-876b-2249e152ae78
 

 

 

f2ae724c-6872-48b1-97e9-68d8995c07f9
 

 

 

fa190eda-ecf7-467f-bac8-9a5e94de53f0
 

 

 

fde17aa9-ebdc-497b-bb27-6fb22526ae27
 

 


 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تشرح للمصريين بالخارج آليات التصويت بثانى مراحل انتخابات النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا