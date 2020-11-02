شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق نار داخل جامعة كابل وحركة طالبان تنفى مسؤوليتها عن الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين، إن جامعة كابل شهدت إطلاق نار قبل قليل، يأتى ذلك فيما نفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن الحادث، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

وأمس، أعلن مسئولون أمنيون في ولاية قندهار الأفغانية، مقتل أكثر من 100 مقاتل من عناصر حركة طالبان في مواجهات مع القوات الأمنية، الليلة الماضية.

وقال المتحدث باسم شرطة قندهار جمال ناصر باركزاي - في تصريحات - إن 101 من عناصر طالبان قُتلوا في مواجهات مع قوات الأمن في منطقتي أرغنداب وزهيراي بالولاية، مشيرا إلى أن قوات الأمن نفذت عمليات جوية وبرية موسعة في أرغنداب كلفت الحركة خسائر كبيرة، فيما تستمر العمليات حتى اليوم.

ولم تعلق طالبان من جانبها على المعلومات بشأن الخسائر في صفوفها جراء المواجهات.