السكة الحديد تكشف سبب تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أن تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية المتعاقد بسبب طلب الهيئة تعديلاً فى شكل وتصميم زجاج نوافد العربات، بحيث تكون الشبابيك حاجبة لأشعة الشمس.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه كان مقررا وصول هذه الدفعة وتضم 17 عربة قبل نهاية الشهر الماضى، إلا أنه جرى تأجيلها بناء على طلب الهيئة لحين الاستجابة لطلبها بعد شكاوى الركاب من العربات الحديدة التى دخلت الخدمة ولا يحجب زجاج شبابيكها أشعة الشمس، بجانب بعض الملاحظات الأخرى.

ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

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