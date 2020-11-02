السكة الحديد تكشف سبب تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أن تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية المتعاقد بسبب طلب الهيئة تعديلاً فى شكل وتصميم زجاج نوافد العربات، بحيث تكون الشبابيك حاجبة لأشعة الشمس.
ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.
ومخطط لهيئة السكة الحديد استقبال دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.
وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة و(500 درجة ثالثة مكيفة) وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.
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