أخبار مصر

السكة الحديد تكشف سبب تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تكشف سبب تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أن تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية المتعاقد بسبب طلب الهيئة تعديلاً فى شكل وتصميم زجاج نوافد العربات، بحيث تكون الشبابيك حاجبة لأشعة الشمس.

 

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه كان مقررا وصول هذه الدفعة وتضم 17 عربة قبل نهاية الشهر الماضى، إلا أنه جرى تأجيلها بناء على طلب الهيئة لحين الاستجابة لطلبها بعد شكاوى الركاب من العربات الحديدة التى دخلت الخدمة ولا يحجب زجاج شبابيكها أشعة الشمس، بجانب بعض الملاحظات الأخرى.

ووصل حتى الآن 121 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

Advertisements

 

ومخطط لهيئة السكة الحديد استقبال دفعات شهرية من الصفقة الأكبر فى تاريخ الهيئة بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

 

وصفقة العربات الروسية الـ1300 تشمل 800 عربة مكيفة و(500 درجة ثالثة مكيفة) وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد تكشف سبب تأجيل وصول الدفعة الثامنة من العربات الروسية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا