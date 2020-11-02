"كلها مناصب زائلة".. وفاة عضو مجلس النواب بعد كتابة رسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أعلنت أسرة محمد سعد تمراز، عضو مجلس النواب، عن دائرة كفرالدوار، بمحافظة البحيرة، وفاته اليوم الاثنين، عقب إصابته بجلطة وتدهور حالته الصحية.
وخاض تمراز منافسات انتخابات مجلس النواب، ولم يوفق في حصد أصوات، تؤهله لدخول جولة الإعادة وهو ما دفعه إلى توجيه رسالة إلى أهالي دائرته فور معرفته بالنتيجة.
وكتب النائب قبل 5 أيام رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهلي وأحبائي أهالي كفرالدوار الكرام لقد سعيت قدر استطاعتي خلال الدورة المنقضية ولم ادخر جهدًا، وأشهد الله تعالى أنني حملت الأمانة بكل صدق وإخلاص، فهي في رقبتي سأحاسب عليها أمام الله، كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لحضراتكم جميعًا من وقف بجانبنا ودعمنا ومن لم يدعمنا".
أضاف: "نحن نقدر ونحترم كل الآراء وكل وجهات النظر سواء كانت معنا او ضدنا، لأنها كلها مناصب زائلة ولن يبقي في النهاية بيننا إلا كل الود والحب والاحترام والتقدير دمتم بخير وسعادة، ودامت محبتكم وهي أغلى ما نملك كما أسألكم الدعاء لي بالشفاء العاجل، وكل عام وأنتم بخير".
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