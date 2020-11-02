أمطار رعدية بسيناء اليوم وخفيفة على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 27 درجة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - أسيوط - المنيا).

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ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.