شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: 50 فريق عمل للمشاركة في مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، إن حملة الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية «الانيميا والتقزم والسمنة» التي تم تدشينها لطلبة المرحلة الابتدائية بمحافظة المنوفية تستهدف فحص 621578 طالبا داخل 1105 مدرسة ابتدائية ومعهد ابتدائى أزهرى.

وأضاف «جودة»، الاثنين، أن مديرية الشؤون الصحية استعدت للعمل بالمبادرة بتكوين 50 فريق عمل بجميع الادارات تم تدريبهم جيدا على اعمال المبادرة وأساليب مكافحة العدوى، لفحص مستهدف الريف المقدر بعدد 589644 طالبا موزعين على 889 مدرسة ومعهد أزهرى.