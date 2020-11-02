شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إن إجمالي إزالات التعديات على الأراضي الزراعية بلغ 44 حالة بمساحة 4 سهم و2 قيراط و1 فدان.
والإزالات عبارة عن: 41 حالة بمساحة 2 سهم، وإزالة سابقة بعدد 3 حالة بمساحة 2 سهم، 2 قيراط، باجمالي 44 حالة بمساحة 4 سهم و2 قيراط و1 فدان.
وشدد «الجمل» على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
107,736
-
تعافي
99,555
-
وفيات
6,278
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.