شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 44 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، إن إجمالي إزالات التعديات على الأراضي الزراعية بلغ 44 حالة بمساحة 4 سهم و2 قيراط و1 فدان.

والإزالات عبارة عن: 41 حالة بمساحة 2 سهم، وإزالة سابقة بعدد 3 حالة بمساحة 2 سهم، 2 قيراط، باجمالي 44 حالة بمساحة 4 سهم و2 قيراط و1 فدان.

وشدد «الجمل» على إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعدى على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة.