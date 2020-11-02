شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتطهير المقر الإداري للمنطقة الصناعية في قويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، تطهير وتعقيم مقر الجهاز الإداري بالمنطقة الصناعية في قويسنا والحملة الميكانيكية التابعة لإدارة المنطقة الصناعية بواسطة فريق ادارة الأزمات والطوارئ. وأضاف النمر، الاثنين، أن حملات التطهير للأماكن الحيوية مستمرة طبقا للإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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