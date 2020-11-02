شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن قناة تعليمية جديدة للثانوية العامة.. وترددات القنوات الحالية (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق قناة تعليمية جديدة للثانوية العامة اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر 2020، وتغطى دروس الصفوف من الأول الثانوى والثانى الثانوى والثالث الثانوى العام.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن القناة التعليمية الجديدة ستكون موجهه لطلاب النظام الجديد للتقييم فى المرحلة الثانوية والذين يستخدمون التابلت في الدراسة، وتتيح القناة الشرح اللازم لطلاب الثانوية العامة بما يتوافق مع نظام التقييم الجديد، وذلك إلى جانب الوسائل التعليمية والمنصات الإلكترونية الأخري.

وتوسعت وزارة التربية والتعليم فى الفترات الأخيرة فى الدراسة عن بعد عن طريق القنوات التعليمية لمواجهة تداعيات ظروف فيروس كورونا المستجد وأيضًا لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة.

وكان وزير التعليم أعلن عن انطلاب قناة مدرستنا التعليمية يوم 18 أكتوبر 2020 الماضى وتم تخصيص برامجها لطلاب الصفوف الرابع الابتدائى والخامس الابتدائى والسادس الابتدائى والأول الإعدادى والثانى الإعدادى والثالث الإعدداى، والتى يتم تقديم برامجها من خلال القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12303 - الاستقطاب أفقي - ومعدل الترميز 27500 - ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

وتوجد أيضًا قناة مصر التعليمية التى تقدم برامجها للصف السادس الإبتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادى كما تقدم برامجها لطلاب الصف الأول والثانى والثالث الثانوى العام، وتقدم قناة مصر التعليمية 2 برامجها لطلاب الصفوف الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائى وكذلك الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، وذلك عبر الترددات التالية:

قناة مصر التعليمية:

القمر الصناعي : نايل سات - الاسم علي الرسيفر : EDU1 - التردد : ١١٧٤٧ - معدل الترميز : ٢٧٥٠٠ - معامل الاستقطاب : راسي - معامل تصحيح الخطأ :٥/٦ .

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قناة مصر التعليمية 2:

القمر الصناعي : نايل سات - الاسم علي الرسيفر : EDU2 - التردد :١٢٣٨٠ - معامل الاستقطاب : افقي - معامل تصحيح الخطأ : ٥/٦ .