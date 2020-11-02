شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«بحوث الاقتصاد الزراعي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات (كيوكاب)، والدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، بروتوكول تعاون مشترك بين الجهتين ورفع القدرات التنافسية للجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية وذلك بحضور الدكتور طاهر سعيد مدير إدارة التسويق، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون البحثي والتدريب والإرشاد لخدمة الباحثين والمنتجين والمصدرين وتقديم خدمات إستشارية، عمل دراسات فنية لخدمة الاقتصاد القومي.

وأضافت «عبداللاه» ان بروتوكول التعاون يحقق قيمة مضافة للبحث العلمي في المجال التطبيقي لخدمة أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر وهي القطاع التصديري بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي للدولة المصرية وتطوير الخبرات البحثية من خلال خدمات جديدة يقدمها المعمل بالتعاون مع معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وغير ذلك من الخدمات الأخرى.

وإتفق الطرفان على البدء الفوري لتفعيل بنود البروتوكول من خلال آليات تنفيذية واضحة تحقق الأهداف المرجوة من البروتوكول ضمن خطة عمل مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة.

بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«بحوث الاقتصاد الزراعي»

بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«بحوث الاقتصاد الزراعي»

بروتوكول تعاون بين «متبقيات المبيدات» و«بحوث الاقتصاد الزراعي»