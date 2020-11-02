شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تنشر خريطة سقوط الأمطار.. والقاهرة «ملهاش نصيب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في موجة الطقس السيء والممطر التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة من 20 – 25 أكتوبر، أثار عدم سقوط أمطار على القاهرة، بعد توقعات الأرصاد بذلك، تعيلقات ساخرة على الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية لسقوط الأمطار خلال الفترة من الاثنين 2 نوفمبر حتي السبت 7 نوفمبر، إلى الفرصة الفقيرة للقاهرة خلال موجة الأمطار هذه أيضاً.

ويتوقع خبراء الأرصاد الخميس 7 نوفمبر أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى بفرصة سقوط ( 30 % ).

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأحد، خريطة تتضمن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى السبت 7 نوفمبر وهي كالآتي:

الإثنين 02 نوفمبر 2020 :

الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) ( 40 % ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ) ، السواحل الغربية (60 % ) والشرقية ( 50 % ) .

سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من ( حلايب – شلاتين – رأس بناس – القصير- .....) ( 60 % ) .

منطقة خليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الزعفرانة – رأس غارب – الغردقة) ( 60 % ) .

وسط وجنوب سيناء ومدن القناة: أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على (السويس- كاترين – رأس سدر- ....) ( 60 % ) .

شمال ووسط الصعيد: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم – المنيا – أسيوط ) ( 40 % ) .

الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 :

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) ( 30 % ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ) ( 60 % ) .

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 :

شمال الوجه البحري: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة ) ( 30 % ) .

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السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ) السواحل الغربية ( 60 % ) ، الشرقية (50 % ) .

الخميس 05 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- .... ) الغربية ( 50 % ) ، الشرقية ( 60 % ) .

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......) ( 40 % ) .

القاهرة الكبرى ومدن القناة: أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ( 30 % ) .

الجمعة 6 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......) ( 20 % ) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ) ( 30 % ) .

السبت 7 نوفمبر 2020

الوجه البحري: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (بلطيم – كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية ......) .

السواحل الشمالية وشمال سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (السلوم – مطروح – الإسكندرية – رشيد – بورسعيد – العريش- ....... ) الغربية ( 60 % ) ، الشرقية ( 50 % ).