شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التبار الكهربائي عن تقسيم ناصر في الغردقة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائى عن تقسيم ناصر ومنطقة سمر لاند بمدينة الغردقة، صباح الاثنين، لصيانة المحولات الدورية. وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، أن فصل التيار الكهربائى عن المناطق المذكورة سيتم من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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