شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار اغلاق طريق «الغردقة - الزعفرانة» لليوم الثاني بسبب السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت محافظة البحر الأحمر استمرار اغلاق طريق الغردقة- رأس غارب- الزعفرانة الساحلي أمام الحركة المرورية للروم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة والسيول واستمرار اعمال اصلاح الطريق بالاماكن المتضررة. وشهدت الأكمنة الأمنية برأس غارب والزعفرانة والغردقة تكدسا كبيرا للمسافربن والسيارات، فيما أعلنت الجمعيعات الخيرية بالغردقة فتح أبوابها لاستضافة العالقين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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