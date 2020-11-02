شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. جدول دروس المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى 7 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتخصص قناة مدرستنا التعليمية في تقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى والثالث الإعدادي، ونقدم مواعيد الدروس للطلاب بتلك المراحل عن الفترة من يوم الأحد 25 أكتوبر 2020 وحتى يوم الخميس 29 أكتوبر 2020، والإعادة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 لطلاب المرحلة الابتدائية، وإعادة برامج المرحلة الإعدادية يوم السبت 31 أكتوبر 2020.

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية:

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم الجمعة 30 أكتوبر2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية:

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم السبت 31 أكتوبر2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

مواعيد دروس الصف الثانى الإعدادى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم السبت 31 أكتوبر2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

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مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادى من يوم الأحد 25 أكتوبر والخميس 29 أكتوبر والإعادة يوم السبت 31 أكتوبر2020.. اضغط هــــنــــــــــا.

بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية تقديم البرامج التعليمية، الأسبوع الماضى، بتقديم البرامج التعليمية على مدار 24 ساعة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وكذلك دروس الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى، وذلك اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر من خلال القمر الصناعى نايل سات عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي- ومعدل الترميز 27500- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.