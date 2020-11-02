شكرا لقرائتكم خبر عن 97% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الترويج لسلع ومنتجات مغشوشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تغليظ عقوبة المتورطين في الترويج لسلع ومنتجات مغشوشة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة المتورطين في الترويج لسلع ومنتجات مغشوشة. وأيد 97% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في الترويج لسلع ومنتجات مغشوشة، بينما عارض 3% من القراء تغليظ عقوبة المتورطين في الترويج لسلع ومنتجات مغشوشة.

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