نتائج المرحلة الأولى من "انتخابات النواب" ومباحثات سد النهضة أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين عددًا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج لمدينة دمياط للأثاث، ومباحثات وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي، فضلًا عن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وذكرت صحف (الأهرام والأخبار والجمهورية) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزا متكاملا ومتخصصا في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقى التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط، ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر".

وقد اطّلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للأثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف أنواعها وأحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.

وفي شأن آخر، أشارت الصحف إلى عقد وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، اجتماعًا، بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.

وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتها لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وفي سياق آخر، تناولت الصحف إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بنسبة مشاركة 28.6%.

وقال إبراهيم -في مؤتمر صحفي- إن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 14 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الأولى، كما استقبلت 248 تظلما من المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز والتي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وإضافة أصوات المصريين بالخارج.

وشهدت 14 محافظة انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى، وهي: (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، على مدار أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

ولفت إبراهيم إلى أن نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصتين لنظام القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وأوضح أن عدد المقيدين في قاعدة بيانات 14 محافظة ويحق لهم التصويت يبلغ 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبا، مشيرا إلى أن عدد من أدلوا بأصواتهم بلغ 9 ملايين و69 ألفا و929 ناخبا، فيما بلغت عدد الأصوات الصحيحة في نظام القائمة 7 ملايين و300 ألف و27 صوتا.

أما عن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بمرحلته الأولى، فأعلن المستشار لاشين إبراهيم عن إجرائهما في محافظة الجيزة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين.

وتشهد محافظة بني سويف جولة إعادة في دائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين، كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين.

وفي محافظة أسيوط، تتم جولة الإعادة في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.

وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.

وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين، وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.

وتشهد الإسكندرية جولة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة.

وتشهد محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسى بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 مرشحين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، كما تشهد جولة الإعادة في محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين بالخارج، ويومي الاثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.