حدث ليلاً| 181 إصابة بكورونا وتفاصيل هيكل أجور المعلمين الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

12 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.

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زايد: نتوقع زيادة الإصابات فى الفترة المقبلة.. ومستعدون لمواجهتها

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إننا لاحظنا زيادة بسيطة في أعداد المصابين بكورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وهي زيادة متوقعة، ومستعدون لها متخذين كافة الاستعدادات لمواجهتها، ونعلم جيداً أين تتركز تلك الزيادة وفي أي محافظات، وأي فئات أكثر عرضة للإصابة.

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"ألف مبروك".. وزير التعليم يوضح تفاصيل هيكل الأجور الجديد لمعلمي "العام" والأزهري

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح فيها تفاصيل الزيادات المرتقبة في رواتب المعلمين في التعليم العام والأزهري، التي أقرها البرلمان اليوم الأحد.

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وزيرة الصحة: 5 محافظات الأكثر إصابة بـ"كورونا".. وتحذير من هذه الأماكن في الشتاء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة في إصابات كورونا في مصر ليست كبيرة، متابعة: "هناك زيادة متوقعة وعاملين حسابنا، ونعلم أين هي وفي أي محافظات أو فئات المجتمع المصابة".

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"يجب إعادة تأهيله سلوكيًا".. أديب عن واقعة تعدي طفل على شرطي مرور

علق الإعلامي عمرو أديب، على تسليم النيابة العامة، الطفل صاحب واقعة محاولة دهس شرطي المرور بالمعادي إلى والده مع التعهد بإخضاعه لجلسات تعديل السلوك.

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"يعملون في أماكن مفتوحة".. وزيرة الصحة: هذه الفئات الأقل إصابة بكورونا (فيديو)

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الفئات الأقل إصابة بفيروس كورونا.

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القومي للطفولة عن واقعة "طفل المعادي": والده أعترف أنه أهمل في حقه

علق صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة "طفل المعادي"، الذي أهان فرد شرطة المرور، قائلًا: "ضحية أسرة".

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وزير الحج السعودي: اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المعتمرين ، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.

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الانتخابات الأمريكية.. اقتراب ساعة الحسم واستطلاعات ترجح بايدن

فيما يقترب يوم الحسم الذي سيحدد سيد البيت الأبيض الجديد، تكشف استطلاعات رأي تفوق المرشح الديمقراطي جو بادين على الرئيس ترامب. والمرشحان يكثفان جولاتهما الانتخابية لكسب ود الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

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