شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التنسيق يؤكد تطبيق قواعد الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب الدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، إن مكتب التنسيق طبق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، بشأن قبول الطلاب بالعام الجامعى 2020 /2021 فيما يخص طلاب الدبلومات الفنية.

وأوضح السيد عطا، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المجلس الأعلى للجامعات حدد النسبة المقرر قبولها من طلاب الدبلومات الفنية بنسبة 10% من إجمالى عدد الطلاب المقبولين من تنسيق الثانوية العامة لترشيحهم للقبول بالكليات الجامعية.

وتابع المشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن مكتب التنسيق وزع الطلاب وعمل على ترشيحهم وفقا للقواعد المعمول بها وبحسب الطاقة الاستيعابية لكل كلية، وبالتالى فإن ترشيح الطلاب الأعلى مجموعا للقبول بكلية التمريض.

تجدر الإشارة إلى أن عددا من طلاب الدبلومات الفنية ناشدوا وزارة التعليم العالى خلال احتشادهم أمام مقر الوزارة لإعادة فتح التنسيق مرة أخرى وقلوبهم بكليات التمريض.