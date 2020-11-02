شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 27 وأسوان 32.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الاثنين، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ27 درجة مئوية، والسلوم ونخل أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 23، أما أسوان وإدفو وابوسمبل فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 32 درجة، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 14 درجة مئوية. المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 27 19 الاسكندرية 24 21 وادي النطرون 26 20 طنطا 26 19 شبين الكوم 27 19 دمنهور 25 19 بلطيم 25 19 مطروح 24 18 السلوم 23 18 سيوة 24 16 بورسعيد 26 22 دمياط 25 22 الزقازيق 27 19 المنصورة 26 19 الإسماعيلية 28 20 السويس 28 20 العريش 27 21 رفح 26 21 رأس سدر 28 22 نخل 23 17 نويبع 28 24 طابا 26 23 كاترين 28 14 الطور 28 22 شرم الشيخ 30 24 الغردقة 30 24 مرسى علم 30 23 الفيوم 28 18 بني سويف 28 19 المنيا 29 19 أسيوط 30 19 سوهاج 30 20 قنا 31 20 الأقصر 31 21 أسوان 32 22 ادفو 32 21 أبوسمبل 32 20 الوادي الجديد 30 21 شلاتين 30 25 أبورماد 30 25 حلايب 29 26 رأس حدربة 29 26 الوضع في مصر

اصابات 107,736

تعافي 99,555

وفيات 6,278

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