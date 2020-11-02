شكرا لقرائتكم خبر عن سيول مبكرة على نويبع وسانت كاترين وطور سيناء.. والأهالي: «سيول الخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة جنوب سيناء لطقس غير مستقر وأمطار وسيول مبكرة في مناطق وادي وتير بمدينة نويبع والطرفة بسانت كاترين وعلى بعد 15 كيلو من طور سيناء.

ووصف أهالي وبدو جنوب سيناء السيول والامطار المبكرة بـ«سيول الخير»، وقال ماجد السعيد، مؤسس السياحة الزراعية بنويبع: «السيل جاء قادما من وادي وتير وسار في مجراه الطبيعي وصب في البحر».

وأشار إلى أن «السيل ضرورة لإنعاش الحياة البحرية والكائنات في البحر الاحمر وخاصة خليج العقبة، والمياه يستفيد بها المزارعون في نويبع عن طريق الخزان الجوفي».

وتعرضت منطقة الطرفة لسيول غزيرة وسيول متوسط قبل مدينة طور سيناء، وقال يوسف محمد أحمد، مدير مركز عمليات جنوب سيناء، ان جميع الطرق مفتوحة ولا يوجد خسائر، حيث جرت السيول في مجراها ولم تخلف أية خسائر.

في سياق متصل، بحث اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع الذي عقد بالديوان العام، الأحد، استعدادات الجهاز التنفيذي لمجابهة أخطار السيول، وشدد على ضرورة مراجعة موقف المدن والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا الشأن.