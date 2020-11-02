شكرا لقرائتكم خبر عن سيول تضرب مناطق جنوب ووسط سيناء وإغلاق طريق نويبع - النقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مناطق جنوب سيناء الليلة، سيول شديدة بمنطقة نويبع بمسار وادى وتير وأغلقت الجهات المختصة طريق نويبع - النقب، ولَم تتلقى غرف العمليات أى بلاغات.

وقال أهالى لـ الخليج 365، ان السيول كانت تسير بسرعة شديدة عبر مسارات أفرع وادى وتير التى تصب فى خليج العقبة بمنطقة نويبع، بعد انحدارها من أعالى الجبال ومناطق النقب بوسط سيناء.

وكانت محافظة شمال سيناء بدورها اعلنت إغلاق طريق نويبع النقب نخل ، بعد قطع السيول لمسار الطريق دون وقوع خسائر .

وعقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم إجتماعاً شاملاً بحضور اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد،و المحاسب فوزي همام مساعد المحافظ للمديريات ومجالس المدن، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولي مساعد المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والمشرف على مركز العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وجميع رؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية .

بحث المحافظ خلال الاجتماع استعدادات الجهاز التنفيذي لمجابهة أخطار السيول مشدداً علي ضرورة مراجعة موقف المدن والاستفادة من الخبرات السابقة في هذا الشأن، التنسيق الدائم بين غرف عمليات المدن وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة،والغرفة المركزية لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء، تفقد ومتابعة مخرات السيول بعد الانتهاء من تطهيرها بالكامل، التأكد من جاهزية المعدات والمركبات والتأكد من عدم وجود أعطال، وزيادة سيارات الحماية المدنية في الأماكن التي يتوقع وجود سيل بها، التنسيق بين إدارات المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وحريق وإدارة المرور، توفير مولدات كهرباء اضافية، والتأكيد على توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية.