فيديو.. أخر ما جرى تنفيذه بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو فى القاهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” أخر الأعمال التي جرى تنفيذها بمشروع السكن البديل بمثلث ماسبيرو، حيث يتم إنشاء 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو بارتفاعات 18 لـ26 طابقا، بينها برج إدارى وسكنى مميز وبرجين للسكان الراغبين في العودة، ويتم تنفيذ الأبراج لتكون متصلة من الأسفل على كامل المسطح، وسيتم تخصيص الوحدات بالجزء المتصل لتكون أنشطة تجارية وإدارية وخدمات.

ومن المقرر إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.