شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية الشركات" تؤكد التسويق للعمرة قبل صدور الضوابط تلاعب بمشاعر المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات، ونائب رئيس الغرفة السابق أن أي تسويق فى الوقت الحالى لرحلات العمرة لموسم 1442هـ غير واقعي بالمرة ويتلاعب بمشاعر المشتاقين لزيارة المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تضع السعودية توصياتها النهائية حول أعداد المعتمرين والدول المسموح لها.

وقال باسل السيسى فى تصريحات خاصة إن السعودية لم تصدر حتى الآن الضوابط وشروط رحلات العمرة المقبلة، وبالتالى التسويق لبرامج حاليًا والإعلان عن أسعار سيكون تقديري وغير صحيح قد يواجه ارتفاع أو انخفاض حسب الضوابط.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن توصى المملكة بحد أقصى لمدة برامج العمرة أقل من المعتاد كما يتضع قيود على السن والحالة الصحية وتحليل الـpcr، ما سيؤدى بدوره إلى تكاليف إضافية على البرامج.

منوها بأن وزارة السياحة المصرية بدورها ستضع ضوابط وقيود للحفاظ على سلامة المعتمرين، وحتى اعتماد الضوابط المصرية والسعودية فلن تتضح الصورة حول برامج رحلات العمرة وأسعارها قبل يناير 2021.

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن ضوابط عودة العمرة للموسم 1442هـ، والتى ستبدأ تدريجيًا حتى انتهاء جائحة كورونا وتعود عملية فتح الحرم والمسجد النبوى لطبيعتها، وتشمل عودة العمرة والزيارة في المملكة العربية السعودية تدريجيا على مراحل ابتداء من 4 أكتوبر المقبل.

والمرحلة الأولى تسمح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 4 أكتوبر، ستكون بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام بنسبة 75% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة في المسجد النبوي.

والمرحلة الثانية بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 18 أكتوبر، ستكون بنسبة 75% (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100% كذلك من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوي.

والمرحلة الثالثة بالسماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها بداية من يوم الأحد1 نوفمبر 2020 حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) و يكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجي، و ستحدد وزارة الصحة السعودية لاحقا الدول التي لا يوجود بها مخاطر صحية تتعلق بجائحة كورونا.