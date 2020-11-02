شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء بوابة جغرافية للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء الأحد، وفد إحدى الشركات المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية لبحث إنشاء البوابة الجغرافية للمحافظة في إطار خطة مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، بحضور محمد أنيس سكرتير عام المحافظة والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

وتمت مناقشة إطلاق عدة تطبيقات إلكترونية لتلقي شكاوي المواطنين وسرعه بحثها والرد عليها وكذلك تنفيذ خريطة سياحية وإستثمارية للمحافظة وغيرها من التطبيقات التي تسهم في تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.