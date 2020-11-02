شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: عانيت من ارتفاع درجة الحرارة بعد تلقي جرعة «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها قررت المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بدافع التضامن وبعث رسالة طمأنة للمواطنين.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنها عانت من أعراض ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام بعد تلقي الجرعة الأولى، مؤكدة أن الأعراض متوقعة وليست غريبة.

وأشارت إلى أنها عانت من أعراض اللقاح خلال اليوم الأول لتلقي الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد- 19»، لافتة إلى أنها سافرت إلى إيطاليا خلال اليوم التالي.

وأكدت وزيرة الصحة أن جميع المبحوثين الذين أجريت عليهم تجارب اللقاح حول العالم لم يعانوا أي نوع من الأعراض غير المتوقعة، قائلة إن اللقاحات دخلت في مرحلة التصنيع للتطعيم في الطوارئ ببعض الدول.

وأشارت إلى أن مصر تعمل مع الصين على توفير لقاح كورونا وتصنيعه، مضيفة أنها من المقرر أن تجتمع مع السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، الثلاثاء المقبل.