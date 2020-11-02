شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وأثنى المحافظ على تجربة التدريب الميداني بالمحافظة في إطار التعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب بقيادة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للتدريب، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لقيادة مستقبل الدولة المصرية.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالجهد المبذول منهما وتفانيهما في العمل، كما أعرب عن تقديره الكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهما.

وأشاد المحافظ بالدور الذي قامت به المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، في تصميم وتنفيذ ومتابعة البرنامج، والتي اشادت بدورها على أعضاء البرنامج، والمستوى الراقي الذي ظهروا به خلال فترة تواجدهما بالمحافظة.