شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: هناك زيادة متوقعة في إصابات كورونا.. و«عاملين حسابنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة في إصابات كورونا في مصر ليست كبيرة، متابعة: «هناك زيادة متوقعة وعاملين حسابنا، ونعلم أين هي وفي أي محافظات أو فئات المجتمع المصابة».

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر» مساء الأحد، أن مشكلة الشتاء تكمن في بقاء المواطنين في الأماكن المغلقة، محذرة من أن الأمر يتسبب في زيادة الإصابات، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى احتماليات أعلى للإصابة بفيروس كورونا، قائلة إن الزيادات متوقعة في نفس المحافظات التي حدث بها زيادات خلال المرحلة الأولى.

وأوضحت وزيرة الصحة أن المحافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة، متابعة أن المحافظات من أهم خمس في الجمهورية بها إصابات بـ«كوفيد- 19» في مصر.

وذكرت أن 65% من إصابات فيروس كورونا تنحصر بين ربات المنازل ومن لا يعملون والمتقاعدين والأطقم الطبية والموظفين بسبب جلوسهم اكبر فترة ممكنة في المنزل أو بسبب الزيارات العائلية.

وأوضحت أن الأطقم الطبية تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم لافته إلى ان وزير المالية قرر إصدار عملة تذكارية لتخليد مجهود الجيش الأبيض ورئيس هيئة البريد تصدر طابع تذكاري للجيش الابيض ايضا.

وأشارت إلى أن أقل الفئات اصابة بفيروس كورونا هم الاطفال والفلاحين بسبب تواجده في أماكن مفتوحة والسائقين وهذه الاحصائيات تم عملها في آخر شهرين.

وتابعت: «من الضروري لا يبقى الناس في الأماكن المغلقة لفترة طويلة لأن هذا يسبب الإصابة بفيروس كورونا وأكدت على ارتداء الماسك وغسيل اليدين بالصابون بأستمرار».

وذكرت أن فرضية إغلاق المدارس حتى في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة والإغلاق الشديد لم يعد مقبولا وبرامج التطعيمات تم تجاهلها على مستوى العالم بشكل كبير.

وتابعت أن العالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات خصوصا في الدول التي انخفض بها درجات الحرارة، مؤكدة على أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا قلت على مستوى العالم.