شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعليم القاهرة يكلف أميرة نور وكيلًا لإدارة المعادى التعليمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، الدكتورة أميرة نور وكيلا لإدارة المعادى التعليمية والتى كانت تشغل منصب مراقب جودة بالمديرية، ويأتي تكليف أميرة فى إطار ضخ دماء جديدة، كما شهدت الفترة الماضية تغيير فى مديرى الإدارات التعليمية على مستوى محافظة القاهرة.
وفى سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحالة مطمئنة فى المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 فى المليون، مضيفًا أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
وتابع شوقى قائلا: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
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