شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط للالتحاق بالرهبنة في الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو أراد شخص قبطي الالتحاق بالرهبنة، وضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قواعد مهمة لتنظيم علمية الالتحاق بأحد الأديرة، ومنذ نشأة الرهبنة يجب أن يكون الشخص أعزب أي غير متزوج، لتوافر شرط البتولية.‏



طلاب رهبنة

وقانون الرهبنة، الذى أصدره المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، عام 2013، اشتمل على لائحة جديدة لاختيار الراهب، والتى اشتملت على قسم أو تعهد للرهبان أثناء رسامتهم، ووثيقة للمبادئ الرهبانية تشبة ميثاق الشرف الرهبانى، ولائحة التدبير الرهبانى، والتى اشتملت على إقامة مدارس للرهبان وتنشيط الدور البحثى والعلمى للأديرة، ولائحة الانضباط الرهبانى التى تشتمل على 3 طرق لمحاسبة الرهبان.



طلاب رهبنة فى الكنيسة الارثوذكسيه

وحدد الفصل الثاني من القانون شروط وطريقة اختيار الراهب والتى تتضمن مراحلتين وهما التردد على الدير، ثم الالتحاق كطالب رهبنة، وأخيرًا، مرحلة ما قبل الرهبنة.

قيام طالب الرهبنة بالتردد على الدير ليتعرف على الرهبان ويتعرفون عليه لمدة لا تقل عن عام، وتحت إشراف مشرف الدير للمتقدمين وطالبى الرهبنة أو المسئول عن بيت الخلوة، ويتم تسجيل اسمه فى سجل المترددين على الدير. يجب أن يكون طالب الرهبنة مسيحيًا أرثوذكسيًا يجب أن يكون له أب اعتراف ومنتظم فى ممارسة الأسرار الكنسية ووسائط النعمة (الصلاة والكتاب المقدس) بشهادة رسمية من أب اعترافه. محب للطقوس والتسبحة والألحان، وله دراية بعقائد الكنيسة وتاريخها. ألا يزيد سن المتردد عن 30 سنة ولا يقل عن 23. لا يقل مؤهله عن التعليم الجامعى أو إتمام دراسة الإكليريكية"، ولكن يسمح بالاستثناءات لشرطى السن والمؤهل بعد موافقة رئيس الدير. يلتحق الشاب بالدير كطالب رهبنة والذى يرتدى اللون الأزرق، ويكون الطالب تحت الاختبار والإرشاد الروحى من الأب مشرف شئون طلاب الرهبنة وتحت إرشاد أب اعتراف معروف لدى الأب الرئيس. يُفتح لطالب الرهبنة ملف يحتوى: "على نموذج طلب الرهبنة وتزكية واضحة حديثة من أب الاعتراف وتشمل الحالة الاجتماعية من جهة الخطبة أو الزواج، والأوراق الرسمية (صورة بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد وشهادة تخرج، وإجازة من العمل أو خلو طرف، وصحيفة الحالة الجنائية، والموقف من الخدمة العسكرية)، والتقرير الطبى من الجهة المتعاقد معها الدير للتأكد من الخلو من الأمراض المزمنة والمعدية التى تعوقه عن الحياة الرهبانية، وتقرير الحالة النفسية من الطبيب النفسى المتعاقد معه الدير. يتم وضع تقرير متابعته كل 3 شهور والمقدم من مشرفين الدير وتحت إشراف مشرف الدير لشئون طالبى الرهبنة والذى يراعى فيه أن يتم تغيير العمل المسند لطالب الرهبنة كل 3 شهور حسب ظروف كل دير والمرور على جميع أنشطة الدير وخدماته مع جميع مشرفين الدير، وتوصيفه الوظيفى إن كان يقوم بمسئولية خاصة بالدير، ومتابعة حالته الصحية، و أى عقوبات أو تأديبات إن وجدت"، وتلك المرحلة تستمر لمدة عام. يرتدى بعدها طالب الرهبنة زيا باللون الأبيض أو البيج، وهى المرحلة التى يقوم خلالها رئيس الدير مع أمين الدير ومشرف الدير لشئون طلاب الرهبنة بالاشتراك مع أب الاعتراف بتقييم عام لطالب الرهبنة من خلال تقارير المتابعة الربع سنوية المقدمة من جميع المشرفين بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ التحاقه بالدير وألا تقل عن سنتين بالنظر فى قرار سيامته (تعيينه) كراهب.

وشروط الاختيار كالتالي: