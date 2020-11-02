شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: الإصابة بفيروس كورونا تؤدى لتساقط الشعر أحيانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، إن فيروس كورونا يسير مثلما يقول الكتاب بدأ بشدة وحاليا يبدأ يضعف، وفى يوما من الأيام سيبقى فيروس كورونا فيروس ضعيف، مضيفا أن الوضع فى مصر تحت السيطرة، ولابد من أخذ الحذر مع دخول الشتاء.

وحذر خلال لقائه عبر برنامج من مصر المذاع على قناة cbc، تقديم ريهام إبراهيم وعمرو خليل، المواطنين لابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى للحد من انتشار فيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء، مضيفًا، أن فيروس كورونا ينشط بشكل كبير فى فصل الشتاء، لافتا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا، تؤدى لتساقط الشعر أحيانا.

وتابع الناظر "أن مرض البهاق غير معدى وناتج عن نشاط في الجهاز المناعى".

وفى نفس السياق قال الدكتور حاتم سليمان، استشارى الحالات الحرجة فى لندن، إن هناك تشديدات على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا مع تزايد الحالات فى بريطانيا، وذلك خلال مداخلة عبر سكايب.