شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ماسورة غاز في مدخل منزل بدار السلام وإصابة حارس العقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة دار السلام حادث انفجار ماسورة غاز داخل مدخل عقار، مما أسفر عن إصابة حارس العقار بإصابات بالغة وتم نقله للمستشفى. Advertisements فور الحادث دفعت الحماية المدينة بالقاهرة بسيارات الإطفاء وأنتقل قيادات أمن القاهرة لموقع الحادث للفحص والمعاينة، وتم التنسيق مع وزارة البترول، وفصل الغاز عن العقار والعقارات المجاورة تحسبًا لاندلاع حريق.

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