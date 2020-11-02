شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية تؤكد تطبيق كود الحماية المدنية إجباريا بداية من 21 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن كود الحماية المدنية الخاص بالفنادق سيتم تطبيقه بشكل نهائى بداية من 21 أغسطس، وسيكون التزام الفنادق بالبنود الواردة فى الكود الذى تم إصداره بالتعاون مع الحماية المدنية ووزارة الاسكان إجباريا.

ولفت الشاعر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن غرفة الفنادق أبلغت أعضاءها من الفنادق والمنتجعات بموعد تطبيق الكود المصرى فى منشور رسمى بداية يونيو الماضى، لافتا إلى أن التطبيق سيبدأ فى الموعد المحدد ولن يكون هناك مهل إضافية للفنادق.

وأشار الشاعر، إلى أنه جرى عقد جلسة مطولة مع فنادق ومنتجعات البحر الأحمر تم خلالها الرد على كل استفساراتهم حول الكود الجديد وتطبيقه، مشيرا إلى أن الكود الجديد لا يوجد به مبالغات أو مغالاة فى المتطلبات، بل على العكس تم تخفيف الكثير من الإجراءات لعدم إرهاق أصحاب المنشآت الفندقية.

وأكد لـ"الخليج 365" أهمية بدء العمل بالكود المصرى الجديد للحماية من أخطار الحريق (كود الحماية المدنية) الخاص بالمنشآت الفندقية، وقال إنه لأول مرة يصدر قرار يتضمن الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق يكون خاصا بالعائمات.

وأوضح أن ذلك جاء وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تعديل بعض بنود الكود المصرى للحماية من أخطار الحريق الخاص بالمنشآت الفندقية، وكانت فلسفة التعديل مواجهة الاشتراطات التى يوجد استحالة أو صعوبة فى تنفيذها، وكذا الاشتراطات التى يمكن تنفيذها ببدائل مقترحة تحقق ذات الهدف.

وأرسلت غرفة المنشآت الفندقية، لجميع أعضائها من الفنادق نسخة من بنود الكود المصرى للحماية من إخطار الحريق الخاص، والذى صدر به قرار من وزير الإسكان مؤخرا، وذلك لإبلاغهم رسميا بالكود واستعدادا لبدء تطبيقه بشكل إجبارى فى اغسطس، حيث يتضمن كود الخاص بالعائمات "الجديدة – والقائمة بالفعل"، وكود المبانى القائمة.

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وجرت مناقشات عديدة حول موقف المنشآت المقامة بالفعل وتم إعداد كود خاص بمتطلبات الحماية من الحريق للمبانى القائمة والمنشأة قبل صدور الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق المبانى القائمة.

واحتوى الكود على:

- التعريفات والتشريعات المنظمة للبناء قبل إصدار الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

- المتطلبات الخاصة لحماية المبانى المقامة فى الفترة ما بين 20/6/1940 إلى 1998 من أخطار الحريق.

- اشتراطات تأمين المبانى المرتفعة المقامة قبل إصدار الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق :

الاشتراطات الواجبة للوقاية من الحريق – الموقع – الاعتبارات الإنشائية – تدابير النجاة – وسائل التهوية وتصريف الدخان – أجهزة الإنذار عن الحرائق – الموارد المائية المطلوبة لعمليات مكافحة الحريق – التجهيزات الكهربائية والإضاءة – الأنشطة الصناعية والتجارية – تدابير الدفاع المدنى – الإنذار –الإخلاء – التدخل والسيطرة – تفسير المصطلحات الفنية.

- المتطلبات الإضافية لحماية المنشآت الفندقية المقامة قبل إصدار الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق :

مسالك الهروب – متطلبات الأمان من أخطار الحريق – اشتراطات الانظمة الميكانيكية والكهربائية لمكافحة الحريق بالمبانى القائمة – مصادر مياه مكافحة الحريق – مصادر الضغط (مضخات الحريق) – متطلبات شبكة إطفاء الحريق – أجهزة الإطفاء اليدوية – أنظمة سحب الدخان – أنظمة الكشف والإنذار بالحريق – لوحات توزيع الكهرباء.