وزير الإعلام لـ"الخليج 365": تعيين معاونين جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه تم تعيين معاونيّن جديدين لوزير الدولة للإعلام، هما سارة سيف، ومحمد سامح،

علاوة على المساعد حسام محسن.

وقال هيكل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه سيتم قريبًا تعيين مساعد آخر وعدد من المعاونين، في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز فكرة مشاركتهم في المناصب القيادية.

وسارة سيف، خريجة الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم الاتصالات التسويقية والمسرح، وهي أخصائية علاقات عامة واتصالات تتمتع بخبرة في مجال الاتصالات من إدارة الأزمات إلى إدارة الوسائل التواصل الاجتماعي.