الزراعة: ضبط 163 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة و218 في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الأحد، تقريرًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال شهر أكتوبر.

وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 163 طنًا و578 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة الزراعة، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 783 محضرًا بتلك المخالفات، وجري التحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.