بالصور .. السيطرة علي انفجار ماسورة غاز بمنطقة دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران انفجرت ماسورة غاز بمنطقة دار السلام ، مما تسبب في إصابة شخص. تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانفجار في منطقة دار السلام ، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبالفحص تبين أنه انفجار في ماسورة غاز. وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم استدعاء المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الانفجار ، وتحرر محضر بالواقعة.

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