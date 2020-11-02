شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء ترحب بفتوى مجلس الدولة بإعلان فوز الشيخ محمد حشاد نقيبًا بالتزكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد الساعاتى، المتحدث الرسمى لنقابة القراء، أن مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر رحب بتصديق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الفتوى الصادرة من اللجنة التشريعية بمجلس الدولة، وإعلان فوز الشيخ محمد صالح حشاد – شيخ عموم المقارئ المصرية – نقيبا للقراء ورئيسا لمجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم بالتزكية، وذلك لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه ممن تقدم على مقعد النقيب، كما رحب المجلس أيضا بإعلان فوز 17عضوا آخريين ممن تنطبق عليهم الشروط.

وفى تصريح للشيخ محمد حشاد النقيب الجديد قال: «أعاهد الله تعالى أن أعمل جاهدا ومعى أعضاء النقابة على خدمة القرآن الكريم وأهله، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على هذه المسئولية حسبة لله تعالى، كما سنعمل على زيادة المعاشات، وذلك تحت مظلة وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي يحرص دائما على دعم النقابة ماديا ومعنويا، وما تأخر عنها في يوم من الأيام، مما يستوجب منا أن نتقدم له بالشكر والتقدير على رعايته نسأل الله تعالى أن يعينه على خدمة الوطن والدعاة وأهل القرآن».

وأضاف الشيخ حشاد: «أحلم بأن يسود الحب والاحترام مابين أهل القرآن، والتعاون بين جميع أعضاء المجلس حتى تتحقق الغاية المرجوة من وجود هذا المجلس، وسنبدأ بدءا من الاجتماع القادم السبت الموافق للثانى والعشرين من ربيع الأول الموافق للسابع من نوفمبر المقبل، بتنفيذ التعديلات التي أعددت سابقا، المتعلقة بتعديل بعض مواد إنشاء النقابة لكى تستقر الأمور، وتقوم النقابة بدورها المنشود الذي أنشئت من أجله، وهو الحفاظ على كتاب الله».

كانت وزارة الأوقاف أعلنت ظهر الأحد أنه بناء على ما ارتأته إدارة الفتوى بمجلس الدولة الموقر صدق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على قرار لجنة إدارة انتخابات مجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم.

أولًا: إعلان فوز فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد رئيسًا لمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليه دون سواه من بين المتقدمين.

ثانيًا: إعلان فوز سبعة عشر عضوًا بمجلس إدارة نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم بالتزكية، لانطباق شروط الترشح عليهم دون سواهم من بين المتقدمين، وهم:

إبراهيم السيد إبراهيم المتولي، محمود محمد حسن الخشت، محمد عبدالقادر بيومي سلطان، الشحات السيد حسن شاهين، محمد عبدالموجود عبدالمقصود، محمد محمد محمد إسماعيل العوضى، صديق محمود صديق المنشاوي، طه محمد نعمان حسين، أحمد عوض إسماعيل فيوض، محمد محروس محمد طلبة، حجاج رمضان إسماعيل الهنداوي، حسين حسن عبدالعال السويفي، محمد مصطفى محمد الشرقاوي، محمد السيد كسكين حسن، عبدالباسط محمد أحمد عمارة، أحمد فرج الله محمود الشاذلي، حسين إبراهيم فتح الله محمد.

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ثالثًا: فتح باب التقدم لاستكمال عضوية المقاعد الثلاثة التي لم تشغل، على أن تتلقى اللجنة طلبات التقدم بمقر النقابة بداية من يوم الأحد 8 / 11 / 2020م حتى يوم الثلاثاء 11 / 11 / 2020م من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السابعة مساء.