شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى سيدي سالم المركزي، بعد الانتهاء من تجهيزها لاستقبال المرضى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المستشفى، واطمأن على حالة المرضى، وناقشهم في مستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم، موجهاً بحسن معاملة المرضى وتوفير الأدوية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وشريف هيكل، رئيس مجلس مدينة سيدى سالم، والدكتور إيهاب نعمان، مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي والدكتور صلاح زغلول، مدير مستشفى سيدي سالم المركزي.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من قبل أهالي المحافظة والعاملين بالصحة على الجهود المبذولة لتوفير خدمة طبية للمواطنين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفى سيدى سالم المركزى بالجهود الذاتية بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن الوحدة مكونة من 38 ماكينة غسيل كلوي وتحت إشراف ومعاونة مديرية الصحة من أجل الوصول بأفضل خدمة طبية للمريض، وتأكيدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين المنظومة الطبية، وتقديم خدمات طبية يرضى عنها المواطن.

Advertisements

افتتاح وحدة غسيل كلوي بسيدي سالم

افتتاح وحدة غسيل كلوي بسيدي سالم

افتتاح وحدة غسيل كلوي بسيدي سالم