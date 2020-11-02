شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور، ايهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لفحص طلاب المرحلة الابتدائية.

وتستهدف الحملة 157 ألفا و240 تلميذا على مستوي محافظة اسوان، عن طريق عدد 40 فريق طبي. على مستوي جميع مراكز محافظة اسوان.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة لفحص طلاب المرحلة الإبتدائية والتي تستهدف إجراء عمليات المسح الطبي لقياس وضع التغذية والصحة لطلاب المدارس ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحة الطلاب.