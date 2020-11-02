شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيي الدين يحكي عن تاريخه الفني في سهرة الأربعاء على النيل للدراما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف قناة النيل للدراما في سهرة الاربعاء المقبل في الثامنة مساء، النجم محسن محي الدين والذي يحكي عن مشوارة الفني الطويل، بدايه من اسكندريه ليه وحتي مسلسل المرافعه. البرنامج اخراج قنديل سعيد رئيس التحرير سمير العبدتقدم اسامه عبدالمقصود وإشراف فني عصام ابوغريب رئيس قناة النيل للدراما. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,555

تعافي 99,452

وفيات 6,266

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