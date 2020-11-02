شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات «نصر أكتوبر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأحد، ختام فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات الجامعة بانتصارات أكتوبر المجيدة، التي ينظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب، بقاعة المؤتمرات الكبرى بحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر المشرف على قطاع الدراسات العليا، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

بدأت الفعاليات بندوة بعنوان «كورونا وطرق العدوى وكيفية الوقاية» حاضر فيها الدكتور رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة للشئون العلاجية والمستشفيات، تحدث خلالها عن فيروس كورونا كيفية العدوى وأهمية المحافظة والتباعد، وأجرى حوارا مفتوح مع الطلاب حول آخر مستجدات فيروس كورونا والنصائح والإرشادات العامة التي يجب إتباعها للوقاية من الإصابة بالفيروس، لاسيما في الحرم الجامعي وخلال المحاضرات والقاعات الدراسية، مؤكدا أهمية النظافة العامة واستخدام المطهرات وغسل اليدين بالماء والصابون دائماً، وتجنب الاختلاط والتجمعات مع تحقيق التباعد الاجتماعي اللازم بين الطلبة ،والعمل بشكل دائم على تغطية الفم والأنف باستخدام الكمامات.

وتناولت الندوة الثانية «حرب أكتوبر المجيدة» حاضر فيها اللواء أركان حرب سمير فرج، محافظ الأقصر السابق ورئيس دار الأوبرا السابق ورئيس الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة سابقاً، تحدث فيها عن حرب أكتوبر والتقنيات والفنيات العسكرية عن الحرب ،ومشاركته وحرب الاستنزاف وقدم عرضاً عن حرب أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث، حيث جسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن، والتي ستظل أحداثه عالقة في أذهان المصريين جيلًا بعد جيل، وستبقى تدرس في المحافل العسكرية حول العالم، شاهدة على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الحق والحفاظ على أرض الوطن، واستعادة كبرياءه وكرامته.

وأجرى حواراً مفتوح مع الطلاب والرد على استفساراتهم عن حرب أكتوبر، مضيفاً أن احتفالاتنا هذه الأيام بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، هي فخر لكل مصرى على أرض المعمورة، يفتخر بجيش بلده الذي نجح بكل عزة وشجاعة في استرداد أرض سيناء الحبيبة.

كما تضمنت الفعاليات ندوة عن «دور الفن في توعية الشباب وتعميق روح الانتماء والولاء، من خلال الأعمال الدرامية الهادفة» قدمها الفنان طارق دسوقي، والدكتور هاني حسن مستشار اللجنة الفنية العليا، تحدث خلالها عن تأثير الفن والقوي الناعمة في غرس روح الولاء والانتماء لدي الشباب، وأهمية التوعية عن طريق الأعمال الفنية الهادفة، مضيفاً أن الدراما المصرية قدمت العديد من الأعمال الفنية الوطنية والتاريخية، والتي تناولت مراحل مهمة في تاريخ مصر واعتبرت توثيقا للمفاهيم والعادات والتقاليد السائدة المصرية وأن المجتمع بحاجة إلى مزيداً من تلك الأعمال التي تنمي الوعى، وتعزز القيم الاجتماعية، وتتحدث عن الأخلاق وتتناول الواقع الاجتماعى وجوانبه الإيجابية وتحث الشباب على الوطنية من خلال هذا الفن الهادف، مستشهداً بعدد من الأمثلة للأعمال الفنية والأغاني الوطنية القديمة التي أخرجت وعبرت عن جيل من الوطنية، ودعا الطلاب إلى ضرورة الاطلاع والثقافة على تاريخ بلدهم ومأثوراتها.

واستكملت الندوة الثالثة الحديث عن «السينما والدراما كقوة ناعمة في تعميق الإنتماء لدي الشباب» حاضر فيها المخرج هاني خليفة، متناولاً تاثير الأعمال الفنية على الشباب ودور الفن الهادف كرسالة للإرتقاء بالمجتمع وتأثيره على سلوك الشباب وأخلاقهم.

واختتمت الفعاليات اليوم بفقرة التكريم حيث قام الدكتور عثمان شعلان، بإهداء ضيوف المؤتمر درع جامعة الزقازيق ،عرفانا وتقديرا لمشاركتهم وتكريما للدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ،حيث أشاد بالمؤتمر والجهد المبذول لإخراج المؤتمر بهذا التميز، ودرع جامعة الزقازيق للواء سمير فرج تكريماً لمشاركته الفعالة، ودرع جامعة الزقازيق للفنان القدير طارق دسوقي وللمخرج هاني خليفة.

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كما قام رئيس الجامعة بتكريم الفريق القائم على تنظيم المؤتمر، برئاسة الدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة ومنسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة آمال يوسف عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتور هاني حسن مستشار اللجنة الفنية العليا ،والدكتورة ريهام إيهاب زايد مستشار اللجنة الاجتماعية العليا، والدكتورة زينب الاسكندراني مصمم العروض المقدمة خلال افتتاح المؤتمر، والدكتور أحمد عبدالستار أمين عام الجامعة، وعمرو راجح مدير عام العلاقات العامة، ومحمد سمير مدير عام رعاية الطلاب.