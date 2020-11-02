شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ: استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالشوارع والقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، الأحد، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

أشرَفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على استكمال العمل بتطوير المزلقانات بدسوق، حيث تم متابعة تطوير مزلقان دسوق الرئيسي بجوار محطة القطار، ووضع طبقة الأسفلت السطحية والنهائية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير وتوسعة الحارات لكل اتجاه، وإنشاء الحواجز الخرسانية والبلدوارات، بالإضافة إلى دهان وتركيب بلاط الأرصفة، وتخطيط الحارات، وتركيب البوابات الكترونية، وذلك لرفع كفاءة الطرق، وتحقيق السيولة المرورية.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الرصف بالطريق الرئيسي كفرالشيخ – سيدى سالم، ماراً بقرية الحمراء، على مساحة 500 متر، بالإضافة إلى البدء في أعمال رفع كفاءة شارع صلاح سالم بشرق كفرالشيخ، حيث تم بدء الأعمال التمهيدية لتوسعة الشارع بمساحة 4 أمتار تقريباً، يتم إضافتها للطريق، فضلاً عن رفع كفاءة الجزيرة الوسطى.

وتابع جمال فهمى عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال بالطريق الخاص بمدارس «عزبة الشاعر للتعليم الأساسي، سعد زغلول للتعليم الأساسي والإعدادي ببرمبال، النور بالبصراط»، حيث تم وضع طبقة سن بالمشاركة المجتمعية، مقدماً الشكر لجميع الأهالي الذين قاموا بالمساهمة في وضع طبقة السن لتهيئة الطريق المؤدي للمدارس.

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وأشرَف على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على استمرار أعمال رفع الطبقة الاسفلتية المتهالكة، ووضع طبقة السن، تمهيداً لوضع الطبقة الاسفلتية النهائية، وتوسيع الطريق على قدر المستطاع بطريق قلين المنيا- البكاتوش، بالتنسيق مع ادارة الرصف بالوحدة المحلية بقلين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.