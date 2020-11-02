أخبار × 24 ساعة.. السيسى يتفقد عددًا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.
السيسى يتفقد عدداً من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة
السيسى يشدد على إجراءات الوقاية للعاملين بمشروعات العاصمة الإدارية (صور)
الحكومة تجدد التزامها بالموازنة بين الحريات وحماية الأمن القومى بتطبيق الطوارئ
انطلاق مفاوضات سد النهضة بين وزراء الرى بمصر والسودان وإثيوبيا بعد قليل
انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات فى أول يوم للصرف
وزيرة الصحة تبحث مع الدكتور مجدى يعقوب إنشاء قسم أبحاث إكلينيكية بمستشفيات الوزارة
السودان يطالب بدور أكبر للاتحاد الأفريقى فى مفاوضات سد النهضة
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