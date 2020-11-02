شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 85% من حالات كورونا معزولون بالمنازل.. ولا دواء سحرى للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أغلية الحالات المصابة بفيروس كورونا فى المستشفيات، تعانى من أمراض مصاحبة، لكن 85% من الحالات المصابة، تلتزم بالعزل المنزلى.

أضافت زايد، فى تصريحات للإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن مصر "فى نعمة" أمام أزمة كورونا الطاحنة والتى يعانى منها العالم بكل أجهزته الطبية المتقدمة، قائلة: "نحن نعمل بشكل علمى، ولدينا بروتوكولات محددة وأجهزة صحية بقيادة الأطقم الطبية الأبطال المحترمين".

وأوضحت الوزيرة، أن هناك بحث تضامنى أجرى مع منظمة الصحة العالمية على حوالى 400 مستشفى فى العالم فى 100 دول منها مستشفيات فى مصر، مبينه: "نحن شاركنا بـ212 حالة بين 12 ألف حالة، حتى نخرج بأفضل بروتوكول علاج للحالات الشديدة بكورونا، حيث الأدوية للحالات الحادة وبعد كل هذه المشاركة لا يوجد هناك ما يسمى بالدواء الناجح والسحرى ضد فيروس كورونا".

وتابعت: "جددنا بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا، وأضفنا بعض الأدوية الجديدة، فى علاج الإصابات، وحملات التوعية مستمرة ومبادرات رئيس الجمهورية لصحة المرأة تساعدنا فى هذا الأمر خاصة وأننا أجرينا كشف على أكثر من 10 مليون سيدة فى 6 أشهر، وأكثر من 16 مليون مواطن فى شهر ونصف فى حملة الأمراض المزمنة، وهذه الحملات تضيف كثيرا من الوعى لدى المواطنين".